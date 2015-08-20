香港《明报》：曼谷爆炸或涉种族宗教 事态复杂化处理倍艰难

（8月20日社评）

泰国曼谷炸弹爆炸事件，今日已经第4日，泰国当局除了发拼图、悬红追缉一名男子，对有关事件性质仍未有明确交代。综合当局消息，尽管首相巴育称暂难断定是否维族人施袭，但是调查的其中一个方向，仍是循维族武装分子报复施袭的方向展开。万一爆炸真的涉及维族的种族与宗教等因素，事态性质就更复杂，旅客、特别是中国旅客在当地的安全，将难以保障。

爆炸之后，泰国当局翻阅闭路电视录影，很快发现了一名穿着黄色短袖衫的男子，认为他极可能是放置炸弹的人，已经展开缉捕。从当局披露的信息，显示掌握资料似乎不多，不过当局的调查仍有方向性，例如倾向认为可疑男子外表像中东人士，警方在维吾尔人聚居的社区调查搜捕等，显示泰国当局对今次爆炸事件已有一定研判和想法。

去月中旬，泰国把偷渡到当地的100多名维吾尔族中国公民，移交给中国。此事在土耳其引起一些人不满，有维族人到泰国在土耳其的使领馆抗议，伊斯坦布尔的领事馆因为受到冲击，一度被迫关闭。另据泰国情报机关消息，已得知在8月11日后，可能发生针对中国旅客的袭击，警方亦应中方要求，两周前加强中国驻曼谷大使馆的保安；基于此，当局加强了中国旅客常到的景点保安。从这些蛛丝马迹和华人旅客喜到的四面佛发生炸弹爆炸，虽然没有直接证据与维族报复有关，但是可以根据环境证据来推论，只是一时难以论定。若事态涉及种族与宗教因素，则性质严重，更难解决。

就文化、宗教和地域因素，泰国与维吾尔族应该扯不上关系。但是去年3月，泰国警方根据线报，突击南部一处橡胶园，赫然截获逾200名非法入境者，各种迹象显示他们极可能是来自中国新疆的维吾尔人，偷渡到泰国只是中转站，然后转往其他国家，目的地包括土耳其。事实上，近年不少新疆维族人利用中南半岛为出逃走廊，他们通过云南省进入缅甸，经由陆路、水路到达泰国、柬埔寨、马来西亚，再前往下一个目标国。无论如何，对他们的处理，泰国似乎左右为难。

维族人在泰国，搀杂了国际政治博弈的因素。不过，事态源头是维族人离开新疆，投身异域；为何出现这种情况，也许目前的北京治疆政策值得检视，若能从源头解决问题，则下游的中南半岛诸国则可免受到困扰。另外，维族人偷渡途径，内地当局应该不难掌握，若及时堵截，也可减少维族人离疆后引发的诸多问题。

今次曼谷炸弹爆炸，必将重创泰国旅游业，当地经济也会受打击，只能期望泰国尽快破案，缉拿凶徒归案，藉着彰显法治公义，重建旅客到泰国玩乐的信心。由于事态未明朗，本港旅游业从旅客的人身安全考虑，暂停出团到泰国，是负责任而恰当的决定。当此事过去，泰国再次成为免于恐惧的国度，届时相信会有大批旅客重临，体验当地的阳光海滩悠闲小日子。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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