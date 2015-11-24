泰国起诉两名涉嫌实施曼谷爆炸案的男子

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透曼谷11月24日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat） - 泰国一个军事法庭起诉两名涉嫌实施曼谷爆炸案的男子。曼谷爆炸案导致20人丧生，其中14人为外国人。
其中一名男子的律师Schoochart Kanpai表示，检察官周二对此二人提出10条指控，包括蓄意谋杀和非法拥有武器等罪名。
“法庭已经接受了检察官对二人提出的10条正式指控，”这名律师说道。
两名男子分别为Bilal Mohammad和Mierali Yusufu。
检察官发送给法庭的文件称，两名男子都是中国籍维吾尔族人。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，他希望“泰方的审判将罪犯绳之以法，让其受到应有的惩处”。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。