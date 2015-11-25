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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 08:59 BJT

泰国起诉两名涉嫌实施曼谷爆炸案的男子

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷11月25日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat） - 泰国一个军事法庭起诉两名涉嫌实施曼谷爆炸案的男子。曼谷爆炸案导致20人丧生，其中14人为外国人。

其中一名男子的律师Schoochart Kanpai表示，检察官周二对此二人提出10条指控，包括蓄意谋杀和非法拥有武器等罪名。

“法庭已经接受了检察官对二人提出的10条正式指控，”这名律师说道。

两名男子分别为Bilal Mohammad和Mierali Yusufu。

检察官发送给法庭的文件称，两名男子都是中国籍维吾尔族人。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，他希望“泰方的审判将罪犯绳之以法，让其受到应有的惩处”。(完)

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