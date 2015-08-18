曼谷爆炸与南部分裂反叛分子的惯用手法并不一致--军方

路透曼谷8月18日 - 泰国陆军总司令兼国防部副部长Udomdej Sitabutr周二表示，曼谷市中心一繁华路段发生的炸弹爆炸与泰国南部分裂反叛分子的手法并不一致。此次爆炸导致19人死亡，百余人受伤。

“此次爆炸与泰国南部发生的事件并不一致。所用炸弹的类型也和南部的不同，”Sitabutr在接受电视采访时说。

目前尚未有任何组织声称对周一晚间的爆炸事件负责。泰国官员也未因此次爆炸而谴责任何组织。

泰国最南部的三个省份长年存在穆斯林分裂分子叛乱。自2004年以来，已有逾6,500人(多数为平民)在该地区的暴力冲突中丧生。

但暴力冲突很少波及到其他省份。(完)

(编译 汪红英；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。