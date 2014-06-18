怕遭军方打击柬埔寨劳工蜂拥离境 泰国经济或受影响

路透曼谷/泰国沙缴府6月17日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Vorasit Satienlerk） - 泰国官员周二称，大量柬埔寨劳工由于担心泰国军方政府的打击而纷纷离境，这可能影响泰国经济。

国际移民组织的数据显示，过去一周里，约有17万柬埔寨劳工从泰国回到柬埔寨，不过目前劳工流出速度正在下降。有传言说泰国军方政府决心打击非法移民，很多劳工因此而离开泰国。

泰国军方曾承诺不会对在泰国合法工作的人采取任何行动。但军方领导人巴育上周誓言将“强化”针对外国劳工的法律。

“我承认，对企业肯定有一些影响，但我不清楚会有多大程度的影响，”泰国外交部常务秘书Sihasak Phuanketkeow对记者说道，此前他曾向柬埔寨驻泰国大使保证军方不打算进行打击。

军方政府称，即将打击非法劳工的传言没有根据。泰国劳工部高级官员Tanit Numnoi表示，只要劳工们的书面材料合乎程序，他们即可返回泰国。

但乘坐巴士和卡车通过崎岖道路回国的柬埔寨劳工并没有任何书面材料。

38岁的Kiew Thi表示，他花了几个小时才到达检查站。

“我回国的原因是怕军队会来抓我们。”Kiew Thi说道。他在泰国从事渔业工作，每月工资8,000泰铢（250美元），比在国内赚的钱高很多。

泰国经济严重依赖外来工人，这些工人主要来自缅甸、老挝和柬埔寨。外来劳工大多从事泰国人不愿从事的劳动密集型工作。

“建筑行业肯定会受到影响，特别是泰国东部沿海地区，这是重要的经济区域。农业也会受到影响，因为一些果园依赖柬埔寨工人。”泰国工业联合会副主席Vallop Vitanakorn对路透表示。

“但我认为，一旦拿到了工作文件，大多数工人都会回来，这可能要一两个月时间。”

泰国劳工部称，泰国有200多万合法注册的外国工人，一多半来自邻国缅甸。但缅甸劳工并未蜂拥回国，人权组织对路透表示，他们试图缓解对即将被驱逐出境的恐惧。

泰国的确认程序要求外来劳工在自己国家获得护照，从而申请或延长泰国工作许可。泰国官员此前曾对劳动法的很多规定睁一只眼闭一只眼。

泰国军方提出了一些带有民族主义色彩的政策，其中包括在边境地区开设针对外来劳工的经济区，从而为本国人释放出更多的就业机会。

泰国外交部高级官员Sihasak指出，上周外国工人离境可能带来正面影响。

“这对泰国来说是件好事，因为我们可以整顿劳工队伍，令其合法化。我们不希望外国工人被其雇主剥削。”

国际移民组织的Brett Dickson表示，过去24小时里，柬埔寨劳工蜂拥回国的状况有所缓解。

“很多柬埔寨军用卡车来接人，人们在几小时内离开。下一个挑战是在未来几个月帮助希望回到泰国工作的人获取必需的工作文件。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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