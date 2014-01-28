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时事要闻 | 2014年 1月 28日 星期二 18:22 BJT

英拉坚持2月2日如期举行选举--消息

路透曼谷1月28日 -泰国总理英拉所在的执政党一名消息人士周二称，英拉确认大选将于2月2日举行。此前英拉与选举委员会举行了会议，会上选举委员会建议推迟大选，因曼谷存在动乱。

“在今天的会议上，总理和选举委员会同意2月2日的选举如期举行，”一位参加了会议的执政党法律顾问匿名对路透表示。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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