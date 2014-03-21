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时事要闻 | 2014年 3月 21日 星期五 15:16 BJT

泰国宪法法庭裁定2月大选无效

路透曼谷3月21日 - 泰国宪法法庭周五裁决2月2日大选无效，这项裁决将使新政府的成立进一步延后。

宪法法庭指出，选举的投票并未在同一天于全国进行，这违反宪法的一项条款。

约有五分之一选区的投票受到抗议活动阻挠，造成众议院无法达到足以开会选举新总理的议员人数。

尚不清楚何时举行新的投票。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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