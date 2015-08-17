曼谷爆炸致19人死亡百余人受伤 政府称爆炸旨在破坏经济

路透曼谷8月17日 - 泰国曼谷著名的四面佛寺附近周一发生炸弹爆炸，导致包括三名外国游客在内的19人死亡，并有百余人受伤。泰国政府称，此次爆炸是为了破坏泰国经济。

爆炸发生在位于曼谷市中心的四面佛寺附近，尚未有组织或个人声称对此次爆炸负责。泰国军方目前正在南部打击穆斯林叛乱，但这些反叛者很少在其核心地带之外发动袭击。

“作恶者计划破坏经济和旅游业，因为事件发生在旅游区的中心地带，”泰国国防部长Prawit Wongsuwan向路透表示。

曼谷邮报援引泰国警方的说法称，截止1720 GMT，爆炸造成19人死亡，123人受伤。泰国警察总监Somyot Poompanmuang向记者表示，此次爆炸在泰国是史无前例的。

“这是个土制铁管炸弹，”Somyot表示。“被放置在四面佛寺里。”

四面佛寺位处熙来攘往的街角，附近有顶级旅馆、购物中心、办公大楼及一家医院，为一著名旅游景点，特别是对中国等东亚游客而言。许多泰国民众也在此膜拜。

电视台引述总理巴育谈话报导，政府将设立“战情室”协调爆炸案后续处理。

一名警察指出，死者当中有两名来自中国，一名来自菲律宾。媒体表示，伤者多来自于中国及台湾。(完)

(编译 汪红英/龚芳; 审校 张荻/王丽鑫)

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