泰国总理与选举委员会面 会场附近发生枪击事件

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透曼谷1月28日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国一位反政府抗议领导人ChumpolJumsai称，周二在总理英拉与选举委员会见面的一个军事设施处发生枪击事件，两人受伤。
英拉与选举委员会试图商定大选的日期。选举委员会称，考虑到国内的动乱，政府计划下周日举行选举的时间太早，希望选举推迟最长四个月。
“有人开了枪。一名抗议者受伤，开枪者也受了伤。他们被送往不同的医院，”当时正在那里的Jumsai对路透说道。
开枪的地点远离会议地点，接近约500名抗议者聚集的地点。
“今天，我们来这里想告诉政府，如果2月2日举行选举会遇到什么障碍，”选举委员会成员SomchaiSrisutthiyakorn在前往会场时对记者说道。
“我们认为混乱会接踵而至……我们新的建议是三四个月以后再举行选举。”
选举委员会认为，2月2日无法确保安全。选举委员会还称，一些选区的候选人无法注册，这意味着即使举行选举，也无法达到重开议会所需的法定人数。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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