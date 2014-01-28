泰国总理与选举委员会面 会场附近发生枪击事件

路透曼谷1月28日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国一位反政府抗议领导人ChumpolJumsai称，周二在总理英拉与选举委员会见面的一个军事设施处发生枪击事件，两人受伤。

英拉与选举委员会试图商定大选的日期。选举委员会称，考虑到国内的动乱，政府计划下周日举行选举的时间太早，希望选举推迟最长四个月。

“有人开了枪。一名抗议者受伤，开枪者也受了伤。他们被送往不同的医院，”当时正在那里的Jumsai对路透说道。

开枪的地点远离会议地点，接近约500名抗议者聚集的地点。

“今天，我们来这里想告诉政府，如果2月2日举行选举会遇到什么障碍，”选举委员会成员SomchaiSrisutthiyakorn在前往会场时对记者说道。

“我们认为混乱会接踵而至……我们新的建议是三四个月以后再举行选举。”

选举委员会认为，2月2日无法确保安全。选举委员会还称，一些选区的候选人无法注册，这意味着即使举行选举，也无法达到重开议会所需的法定人数。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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