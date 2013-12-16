泰国军方或在确保大选公平方面发挥作用

路透曼谷12月15日（记者 Orathai Sriring） -泰国军方周日称，将帮助泰国明年举行“公平、廉洁的”选举，暗示军方可能在试图结束反政府抗议的投票中扮演角色。

该想法在政府组织的一个论坛上被提出。总理英拉上周提出在2月2日提前举行选举，试图平息抗议。

抗议者反对举行选举，希望建立“人民委员会”，摧毁“他信政权”的影响力，推行改革。

泰国国防部官员NipatThonglek在论坛上表示：“军方希望看到2月2日举行选举。如果有迹象显示选举不公平，军方准备让选举变得公平、廉洁。”

不清楚军方将如何做到这点，Nipat也未提供细节。武装部队司令TanasakPatimapragorn周六称，他希望看到大选，应该成立“一个中央小组”教育公众自由和公平选举的知识。

尽管军方领导人在危机中表达中立，但军方曾多次干预政治，在过去80年里共发动或试图发动了18次政变，包括2006年推翻他信的政变。

军方消息人士称，抗议领导人素贴（SuthepThaugsuban）获得了两名有势力退休将军的支持，他们是前国防部长Prawit Wongsuwan和前陆军司令AnupongPaochinda。这两位将军都与他信有敌对历史，对目前的军队仍有影响力。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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