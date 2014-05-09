泰国政治危机愈演愈烈 汽车产业受伤不轻

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透曼谷5月9日 -东南亚规模最大的汽车业--泰国汽车业今年已解雇了三万多名外包工人，同时削减产量，因持续几个月的政治动荡导致销售大幅下滑，可能促使部分汽车制造商投奔海外。
这可能是汽车业因旷日持久的政治权力争斗而严重受挫的最新迹象。汽车业在泰国经济产出中的占比约达11%。
泰国政治危机愈演愈烈。周三，泰国一法庭裁定总理英拉违反宪法，并称她不能再担任看守政府总理。
作为亚洲汽车生产和出口基地，泰国危机对丰田汽车(7203.T)、日产汽车(7201.T)和福特汽车(F.N)等主要汽车制造商产生了重大影响。这些公司可能会被迫将部分生产迁往印尼等成本较低的生产基地。
“政治环境依然动荡，我们担心汽车制造商可能会减少在泰国的业务，以分散风险，”泰国工业联盟(Federation of Thai Industries)汽车零件小组主席Kovit Wongkolkitsilp称。
汽车制造商计划在下半年推出新车型以刺激需求，寄望于大选能在7月如期举行，而成立的新政府能够解决政治僵局。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
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