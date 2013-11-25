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时事要闻 | 2013年 11月 25日 星期一 18:56 BJT

泰国总理英拉谴责示威者占领财政部行为

路透曼谷11月25日 -泰国总理英拉称，反政府抗议者周一占领财政部的行为，可能会损害投资者对泰国的信心，同时影响旅游产业。

泰国周日爆发自2010年政治骚乱以来的最大规模示威活动，周一成千上万反政府抗议者在首都曼谷游行，要求总理英拉辞职。(完)

(编译 隋芬; 审校 艾茂林)

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