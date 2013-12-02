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时事要闻 | 2013年 12月 2日 星期一 15:53 BJT

泰国总理英拉称军方在危机中持中性立场

路透曼谷12月2日 - 泰国总理英拉表示，军方在当前这场政治危机中秉持中性立场，她将尝试各种方法与示威者展开对话。

英拉还在周一的电视新闻上表示，警察不会对曼谷街头的示威者使用武力。

在英拉讲话后，泰铢缩减跌幅。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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