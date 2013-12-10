泰国总理英拉含泪请求抗议者支持大选

泰国总理英拉周二含泪请求反政府示威者支持提前大选，但反对派领导人要求她在24小时内下台。泰国的反政府示威活动已持续数周，英拉周一提出进行全民公投，而抗议者则拒绝了这一建议，并称应由不经选举的“人民议会”替代英拉。反对派的这一提法引发了人们对泰国政治民主进程的担忧。图为英拉。路透