泰国警方称所获证据并不表明持假护照登机男子与恐怖主义有关

路透曼谷3月11日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -泰国警方认为使用被窃护照乘坐马来西亚航空MH370航班的两名男子或与恐怖主义无关，有证据表明他们可能是寻求避难的人。

国际刑警组织周日确认，马航的这架航班上至少有两名乘客使用的是过去两年在泰国被窃的护照。这引发该航班遭到袭击的猜测。

泰国警方和国外警方调查人员在对度假胜地芭提雅的两家旅行社进行质询，两名使用假护照登机的男子通过这两家旅行社购买的机票。

“我们获得的证据并不表明这两名男子与恐怖主义有关，但也不能排除这样的可能性，”芭提雅警方负责人SupachaiPuikaewcome周二对路透表示。

Supachai称，这两张票由两名伊朗人为两名男子购买，北京是这两名男子去欧洲的转机地点，两张票的价格都是最低的。

“只考虑买票环节的话，如果他们是恐怖分子，他们会要求购买特定的航线和航班；但他们只要最便宜的机票，没有指明航线和航班。”

警方希望盘问使用现金支付机票的其中一名伊朗人。Supachai只提到该男子名叫Hasem，并表示预计他在芭提雅。

Supachai称，另外一名伊朗人名为Kazem Ali，通过电话在芭提雅一家旅行社订的票，预计Ali人在伊朗。

“我们在考虑各种可能性，包括偷渡，Ali与这家旅行社有关系，曾通过他们订票，非常可能是给伊朗人，”Supachai说道。

普吉岛警方称，两本护照都是在那里被盗的。一名移民警官表示，一名意大利男子去年报告护照被盗；另外一本护照是一名奥地利男子的，他2012年报告护照被盗。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。