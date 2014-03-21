泰国宪法法院宣布2月大选无效 政局恐又陷入动荡

路透曼谷3月21日 -泰国宪法法院周五宣布上月的大选结果无效，这使该国陷入没有完整政府的不确定性之中。对于总理英拉，这又是一记打击。英拉因稻米补贴计划的失败而面临弹劾。

宪法法院以6:3的投票结果判定2月2日举行的大选违宪，因为全国的投票未在同一天进行。

在大约五分之一的选区，反政府示威者抵制投票，有28个选区因候选人无法进行登记，根本不能投票。

这是泰国长达八年危机中最严重的一次。

最近几周抗议人数已经减少，街头也相对平静，因为3月以来几个大的抗议营地被关闭。这使得政府周三解除了紧急状态。

但焦点已经转向法院，特别是总理英拉恐因稻米补贴计划的严重失败面临弹劾。自去年10月以来，数十万的农户没有收到卖给政府大米的付款。

“很显然，独立的机构希望免除英拉和整个内阁的职务，制造一个权力真空，然后称不能举行选举，并指定一个他们选择的总理，”Siam Intelligence Unit的政治分析师Kan Yuenyong在谈及法院和反腐委员会时称。

“如果他们执行这个计划，政府的支持者将会反击，下半年的状况将会比上半年更糟糕，”他表示。

反腐委员会可能在未来几天建议进行弹劾，很可能在3月31日之前。

然后英拉可能被参议院免职。3月30日参议院的半数席位将改选，反对他信的阵营很可能获得多数席位。

部分分析师称，然后将由参议院任命一个“中立”的总理，很可能是示威者一直要求的那种。

目前还不清楚什么时候举行新的选举。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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