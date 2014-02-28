泰国一部长拒绝素贴提出的谈判建议

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透曼谷2月28日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Pracha Hariraksapitak） -泰国劳工部长差林（ChalermYoobamrung）周五拒绝反政府抗议领导人素贴提出的谈判建议；抗议者在各政府部门集会，要求总理英拉下台。
素贴周四表示，他和英拉应该进行一场电视辩论；此前数周拒绝谈判。
“英拉是国家的合法领导人，而素贴是非法活动的领导者，身上还有通缉令。总理不应与素贴对话，”劳动部长差林表示。
“素贴建议谈判的原因是抗议者数量在减少，他之前不同意谈判。”
素贴在提出谈判建议后对支持者发表讲话时显露出更加好斗的一面，指责英拉与抗议者周末遇袭有关。
“英拉，你谋害了四名年轻的无辜儿童，”素贴说道，并挑唆英拉的支持者称：“到曼谷来，开始一场内战。看谁能叫来更多人，来啊。”
英拉周四在北部城市清迈谨慎地对辩论一事作出反应：“谈判必须有一个框架，虽然我不确定这个框架应该是什么样的。应该包括很多政党，因为我一个人不能代表泰国人民。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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