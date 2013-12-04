泰国抗议者停止在警察总部集会 但称战斗会继续

路透曼谷12月4日（记者 Pairat Temphairojana/Jutarat Skulpichetrat） -试图推翻政府的泰国抗议者周三突然结束在国家警察总部的集会，但是他们的领导者表示，尽管当局采取努力缓和危机，斗争仍将继续。

泰国军方在过去80年里实施或试图实施了18次政变，但在此次动荡中选择置身事外。海军司令称，随着事态回归正常，他和其他军方领导人排除了干预的可能性。

数天的暴力导致五人丧生。当局周二命令警察撤退，允许示威者进入他们围攻的政府机构，缓和了局面。

抗议领导人Suthep Thaugsuban称，周四是国王普密蓬·阿杜德（Bhumibol Adulyadej）的86岁大寿，抗议将暂时停止。

但他表示，抗议随后将继续。

“我们将从12月6日再次开始斗争。我们将从天亮就开始，每天都战斗，直到取得胜利为止，”他周二晚间对支持者发表讲话称。

示威者进入了国家警察总部，但未能通过内部的障碍，中午过后不久决定放弃努力。

周一警方与示威者使用了催泪弹和汽油弹，周二示威者和警察在政府大楼内不再对峙。周三数百名女性警察替代了障碍物边的防爆警察，并向示威者挥手道别，双方都高喊“国王万岁”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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