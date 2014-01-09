泰国抗议者游行 消费者信心猛降

路透曼谷1月9日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Orathai Sriring） -泰国反政府抗议者周四再次在曼谷游行，测试下周“封锁”曼谷计划的支持力度；一项调查显示危机导致上个月消费者信心大幅下降。

抗议者周四从他们扎营的民主纪念碑开始游行，竭力竭争取民众对行动的支持。他们计划下周一封锁曼谷主要的街道，阻止政府部门运作。

泰国商会大学（University of the Thai Chamber of Commerce）的调查显示，12月泰国消费者信心连续第九个月下滑，为2012年初以来最低水平，当时泰国正从大规模洪灾中复苏。

“政治形势仍不明朗，对消费者信心构成压力。消费者信心至少在二季度初以前可能都不会复苏。”经济学教授Thanavath Phonvichai在记者会上说道，并表示一季度泰国经济可能仅增长1-2%。

（完）编译：李富强 发稿：王琛

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