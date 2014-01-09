泰国抗议者游行 消费者信心猛降

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透曼谷1月9日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Orathai Sriring） -泰国反政府抗议者周四再次在曼谷游行，测试下周“封锁”曼谷计划的支持力度；一项调查显示危机导致上个月消费者信心大幅下降。
抗议者周四从他们扎营的民主纪念碑开始游行，竭力竭争取民众对行动的支持。他们计划下周一封锁曼谷主要的街道，阻止政府部门运作。
泰国商会大学（University of the Thai Chamber of Commerce）的调查显示，12月泰国消费者信心连续第九个月下滑，为2012年初以来最低水平，当时泰国正从大规模洪灾中复苏。
“政治形势仍不明朗，对消费者信心构成压力。消费者信心至少在二季度初以前可能都不会复苏。”经济学教授Thanavath Phonvichai在记者会上说道，并表示一季度泰国经济可能仅增长1-2%。
（完）编译：李富强 发稿：王琛
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：