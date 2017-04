泰国抗议者游行 消费者信心猛降

路透曼谷1月9日(记者 Amy Sawitta Lefevre/Orathai Sriring) -泰国反政府抗议者周四再次在曼谷游行,测试下周“封锁”曼谷计划的支持力度;一项调查显示危机导致上个月消费者信心大幅下降。

抗议者周四从他们扎营的民主纪念碑开始游行,竭力竭争取民众对行动的支持。他们计划下周一封锁曼谷主要的街道,阻止政府部门运作。

泰国商会大学(University of the Thai Chamber of Commerce)的调查显示,12月泰国消费者信心连续第九个月下滑,为2012年初以来最低水平,当时泰国正从大规模洪灾中复苏。

“政治形势仍不明朗,对消费者信心构成压力。消费者信心至少在二季度初以前可能都不会复苏。”经济学教授Thanavath Phonvichai在记者会上说道,并表示一季度泰国经济可能仅增长1-2%。

(完)编译:李富强 发稿:王琛

