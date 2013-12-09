泰国总理承诺提前举行选举 但反对派不领情

路透曼谷12月9日（记者 Apornrath Phoonphongphiphat/Amy SawittaLefevre） -泰国总理英拉周一解散议会，并承诺提前举行大选；但反政府示威领导人继续进行大规模抗议，寻求由非选举产生的“人民委员会”来治理国家。

首都曼谷的抗议已经持续数周，示威者与警方发生了冲突，并誓言推翻英拉，并消除英拉的哥哥、前总理他信的影响。上周泰国举国庆祝国王的生日，冲突逐渐消退，但政治敌对料很快抬头。

英拉在电视讲话中表示，“目前很多人反对政府，他们来自很多团体，最好的方法是将权力交还给泰国人民并举行大选，以便让泰国人民作出决定。”当前数以千计的抗议者再度在曼谷举行示威活动。

反政府示威领导人Suthep Thaugsuban称，不会停止抗议，将继续前往政府办公大楼进行游行。

“今天我们将继续到政府办公大楼进行游行，我们还没有达到目的。解散议会不是我们的目的，”Suthep对路透表示。

警方预计，曼谷不同地点共有多达5万人参与了示威。

Suthep清楚，如果举行大选，英拉可能赢得选举。Suthep一直要求建立“人民委员会”来替代政府。英拉不同意，称这种想法既不符合宪法，也不民主。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。