爆炸和枪声成为曼谷新常态

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透曼谷2月26日（记者 Pairat Temphairojana） -不明枪手周三开火令泰国首都曼谷的部分地区紧张，反政府抗议者在曼谷扎营已长达数周，规模不大但时而发生的爆炸和枪声迅速成为了该市的新常态。
曼谷中心商业区的枪击并未导致人员受伤；周末曼谷和东部达叻府的暴力导致五人丧生，其中四名为儿童。
国家安全负责人Paradorn Pattanathabutr称，周三一早的事件中并没有报出人员伤亡。
“我们仍然不知道是什么人干的。最近类似的事件发生得更为频繁……每天都有类似事件引人注目，”他对路透说道。
在停止暴力的呼吁下，政府和抗议者时而进行沟通，但目前为止没有任何结果。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）