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时事要闻 | 2015年 1月 23日 星期五 16:49 BJT

泰国前总理英拉被禁止从政 并面临刑事指控

路透曼谷1月23日（记者 Panarat Thepgumpanat/Pracha Hariraksapitak） - 泰国当局周五对前总理英拉及其家族给予双重打击，英拉被罚五年内不得从政，并因渎职面临刑事指控，可能入狱。

此举可能引发政治分裂的泰国局势紧张，泰国军方去年5月推翻英拉政府上台，目前泰国仍处于戒严中。

泰国司法部长办公室周五称，英拉将面临最高法院的刑事指控，如果被认定有罪，最多可能入狱10年。

指控涉及英拉在大米补贴计划中的作用，该计划让农民高于市价出售大米，导致泰国损失几十亿美元。

周五曼谷街头很安静，因为居民遵守军方禁止公众集会的命令。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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