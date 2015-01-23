泰国前总理英拉被禁止从政 并面临刑事指控

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透曼谷1月23日（记者 Panarat Thepgumpanat/Pracha Hariraksapitak） - 泰国当局周五对前总理英拉及其家族给予双重打击，英拉被罚五年内不得从政，并因渎职面临刑事指控，可能入狱。
此举可能引发政治分裂的泰国局势紧张，泰国军方去年5月推翻英拉政府上台，目前泰国仍处于戒严中。
泰国司法部长办公室周五称，英拉将面临最高法院的刑事指控，如果被认定有罪，最多可能入狱10年。
指控涉及英拉在大米补贴计划中的作用，该计划让农民高于市价出售大米，导致泰国损失几十亿美元。
周五曼谷街头很安静，因为居民遵守军方禁止公众集会的命令。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。