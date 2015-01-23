泰国前总理英拉被禁止从政 并面临刑事指控

国际油市：油价上涨，因预期OPEC带头的减产行动将延长
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷1月23日 - 泰国当局周五对前总理英拉及其家族给予双重打击，英拉被罚五年内不得从政，并因渎职面临刑事指控，可能入狱。
此举可能引发政治分裂的泰国局势紧张，泰国军方去年5月推翻英拉政府上台，目前泰国仍处于戒严中。
泰国司法部长办公室周五称，英拉将面临最高法院的刑事指控，如果被认定有罪，最多可能入狱10年。
指控涉及英拉在大米补贴计划中的作用，该计划让农民高于市价出售大米，导致泰国损失几十亿美元。
周五曼谷街头很安静，因为居民遵守军方禁止公众集会的命令。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
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