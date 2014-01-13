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时事要闻 | 2014年 1月 13日 星期一 17:11 BJT

英拉召集党派与抗议活动领袖开会 共商选举时间

路透曼谷1月13日 -泰国总理英拉的助手周一表示，英拉已经邀请反政府抗议人士的领袖及各政治党派共商选举委员会的一项提议；该提议建议推后英拉呼吁的2月2日的提前选举日期。

部长们目前表示，根据宪法推迟选举不太可能，但选举委员会已经表示可以推迟，一名委员建议推迟到5月4日。(完)

(编译 隋芬; 审校 于春红)

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