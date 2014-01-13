英拉召集党派与抗议活动领袖开会 共商选举时间

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透曼谷1月13日 -泰国总理英拉的助手周一表示，英拉已经邀请反政府抗议人士的领袖及各政治党派共商选举委员会的一项提议；该提议建议推后英拉呼吁的2月2日的提前选举日期。
部长们目前表示，根据宪法推迟选举不太可能，但选举委员会已经表示可以推迟，一名委员建议推迟到5月4日。(完)
(编译 隋芬; 审校 于春红)
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。