泰国内阁批准14.7亿美元出资亚投行预算案

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透曼谷1月26日 - 泰国政府发言人Sansern Kaewkamnerd称，泰国内阁周二批准向亚投行出资528.2亿泰铢（14.7亿美元）的预算案。
美国的多个盟国包括澳大利亚、英国、德国和菲律宾等，无视美国反对，均同意加入中国主导的亚投行。
泰国军政府2014年7月同意泰国成为亚投行创始成员国。
该发言人称，泰国在亚投行的持股比例将为1.43%左右。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。