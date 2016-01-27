版本:
中国
时事要闻 | 2016年 1月 27日 星期三 09:22 BJT

泰国内阁批准14.7亿美元出资亚投行预算案

路透曼谷1月26日 - 泰国政府发言人Sansern Kaewkamnerd称，泰国内阁周二批准向亚投行出资528.2亿泰铢（14.7亿美元）的预算案。

美国的多个盟国包括澳大利亚、英国、德国和菲律宾等，无视美国反对，均同意加入中国主导的亚投行。

泰国军政府2014年7月同意泰国成为亚投行创始成员国。

该发言人称，泰国在亚投行的持股比例将为1.43%左右。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐