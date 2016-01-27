泰国内阁批准14.7亿美元出资亚投行预算案

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷1月26日 - 泰国政府发言人Sansern Kaewkamnerd称，泰国内阁周二批准向亚投行出资528.2亿泰铢（14.7亿美元）的预算案。
美国的多个盟国包括澳大利亚、英国、德国和菲律宾等，无视美国反对，均同意加入中国主导的亚投行。
泰国军政府2014年7月同意泰国成为亚投行创始成员国。
该发言人称，泰国在亚投行的持股比例将为1.43%左右。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。