泰国军方试图平息政变担忧

路透曼谷12月30日 -外界担心泰国军队或许介入解决不断升级的政治危机，周一泰国军方试图平息这一担忧。而反政府示威者加强在曼谷周围的防守，力求破坏2月份的泰国大选。

泰国政治冲突已持续数周。冲突在上周升级，演变为警方和示威者在大选登记地所在的体育场、以及曼谷周围其它集会地点的流血冲突。

泰国军方首领上周四表示，不排除冲突过后发生政变的可能，这加剧了民众的不安。暴力冲突造成一名警察和一名示威者死亡，数十人在冲突中受伤。

示威者决意推翻英拉政府，他们指控英拉是她的哥哥、前总理他信的傀儡。

泰国陆军总司令帕拉育(Prayuth Chan-ocha)在上周四的冲突后表示，政变的大门既未开启也未关闭。泰国社交媒体纷纷猜测此后或有政变。

泰国军方发言人温泰(Winthai Suwaree)试图淡化这些担忧，他在周一对记者表示，这种传言引发了“困惑和猜测”。

“军方不会如传言所说举行任何秘密会议或采取任何行动。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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