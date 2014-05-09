泰国经济：政治危机愈演愈烈，汽车产业受伤不轻

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透曼谷5月9日 - 东南亚规模最大的汽车业--泰国汽车业今年已解雇了三万多名外包工人，同时削减产量，因持续几个月的政治动荡导致销售大幅下滑，可能促使部分汽车制造商投奔海外。
这可能是汽车业因旷日持久的政治权力争斗而严重受挫的最新迹象。汽车业在泰国经济产出中的占比约达11%。
泰国政治危机愈演愈烈。周三，泰国一法庭裁定总理英拉违反宪法，并称她不能再担任看守政府总理。
作为亚洲汽车生产和出口基地，泰国危机对丰田汽车 、日产汽车 和福特汽车 等主要汽车制造商产生了重大影响。这些公司可能会被迫将部分生产迁往印尼等成本较低的生产基地。
“政治环境依然动荡，我们担心汽车制造商可能会减少在泰国的业务，以分散风险，”泰国工业联盟(Federation of Thai Industries)汽车零件小组主席Kovit Wongkolkitsilp称。
汽车制造商计划在下半年推出新车型以刺激需求，寄望于大选能在7月如期举行，而成立的新政府能够解决政治僵局。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。