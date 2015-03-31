中日韩因安全问题拒绝泰国航空公司航线扩张计划

路透曼谷3月30日（记者 Khettiya Jittapong/Manunphattr Dhanananphorn） - 泰国官员周一称，中国、韩国和日本暂停了泰国航空企业的包机服务并拒绝了开通新航线的计划，原因是国际审计机构发现了安全问题。

此举对才刚开始复苏的泰国航空企业将是一记重击。2004年的抗议活动导致前往泰国观光的游客人数锐减，该国航空公司因此受到冲击。

此举打乱了4月泰国新年假期之际的旅游旺季。泰国民航部（DCA）官员Somchai Piputwat周一对记者称，仅前往日本的包机航班就有大约100班被取消，有大约3万张机票被退或改签。

一位了解情况的航空消息人士对路透称，国际民航组织（ICAO）对泰国民航当局进行审计期间发现重大安全问题。

该消息人士称，ICAO审计发现的问题包括泰国当局发放给航空公司的航空运行执照问题等。

“审计发现了一些安全问题，主要与航空运营商认证程序有关，”ICAO发言人Anthony Philbin在电邮中称。该发言人还称，泰国已经向ICAO提交了纠正被发现问题的计划。

Somchai称，泰国廉价航空公司Orient Thai Airlines及包机服务供应商Sky View有关向中国开通更多航班的计划，遭到中国相关当局的拒绝。

他还称，韩国拒绝了包机航空公司Asia Atlantic Airlines开通新航线的计划。据泰国媒体报导，日本方面也采取了类似举动。

其他受上述禁令航空公司包括泰国航空公司（Thai Airways）及远程、廉价航空公司Thai AirAsiaX。

（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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