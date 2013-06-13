泰铢汇率：财长称已要求央行监控泰铢走势以防汇率过强和过度波动

路透曼谷6月13日 - 泰国财长Kittirat Na Ranong称，该国央行应监控泰铢走势，以防泰铢汇率过强和过度波动。

“从现在开始，负责外汇事务的官员应监控泰铢走势，保持其稳定，”Kittirat Na Ranong周四对记者表示。