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货币新闻 | 2013年 6月 13日 星期四 10:40 BJT

泰铢汇率：财长称已要求央行监控泰铢走势以防汇率过强和过度波动

路透曼谷6月13日 - 泰国财长Kittirat Na Ranong称，该国央行应监控泰铢走势，以防泰铢汇率过强和过度波动。

“从现在开始，负责外汇事务的官员应监控泰铢走势，保持其稳定，”Kittirat Na Ranong周四对记者表示。

他说，泰国股市最近下跌主要是受外部因素影响。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
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