泰国总理称维护安全是增强外国游客信心的第一要务

路透曼谷3月9日 - 泰国总理巴育（Prayuth Chan-ocha）周一呼吁泰国人民担当安全部队的“耳目”，以增强国际社会对泰国的信心。泰国首都曼谷在约一个月时间里发生了第二起爆炸事件。

周六在叻猜拉披色刑事法庭（Ratchadaphisek Criminal Court）外发生了一起手榴弹爆炸，泰国警方已拘留了三名涉案嫌疑人。无人在爆炸袭击中受伤。

“我们呼吁公众成为政府的耳目，因为安全是头等大事。我们必须恢复外国人对泰国的信心，”巴育告诉记者。“我不会向恶人屈服。”

泰国仍处于军事管制下，军方领导人称尚无解除军事管制的计划。戒严令让一些游客远离泰国，因为游客无法买到赴受军事管制国家的旅行险。

自军方去年5月22日发动政变上台以来，泰国始终处于戒严令管制下。

泰国皇家警察总长Somyot Poompanmuang将军称，周六袭击活动的主使者与上月曼谷暹罗百丽宫购物中心外面发生的连环爆炸案的谋划者具有“相同的政治背景”。

嫌疑人之一的Mahahin Khunthong周日告诉记者，称他与另外一人为了20,000泰铢（614美元）受雇实施了袭击活动，有人还在策划其他袭击，目的旨在“促使联合国介入”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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