泰国曼谷爆炸已造成22人死亡 当局未排除任何组织所为的可能性

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透曼谷8月18日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat） - 泰国曼谷周一晚发生的爆炸已经造成22人死亡，当局称不排除包括反政府组织在内的任何组织制造了这起事件的可能性。有官员称，曼谷爆炸与南部反叛分子所用手法不同。
死者中有八人是外国人，这起事件可能损及泰国旅游业。
周二凌晨事发现场可见有警力部署，一些戴着白手套、携带塑料袋的警察正在搜查线索。
“警方不排除任何因素的可能性，包括（泰国的）政局以及泰国此前向中国遣返维族人爆发的冲突，”泰国警察总长Somyot Pumpanmuang对记者称。
泰国上月向中国遣返了109名维族人。
泰国总理巴育对记者称，“仍有反政府组织活动”，但未透露进一步详情。
巴育还称，这样的袭击在泰国史无前例。
泰国警方发言人Prawut Thavornsiri称，爆炸已经造成22人死亡、123人受伤。
新华社报导称，死者中有三名中国人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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