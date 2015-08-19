泰国当局搜查在曼谷爆炸事发地监控录像中看到的嫌犯

路透曼谷8月18日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat） - 泰国当局周二称，他们正在搜查在爆炸事发地附近监控录像中看到的嫌犯。

泰国政府称，这起周一晚高峰时段在曼谷商业中心发生的爆炸事件，目的是破坏泰国经济。目前还没有人宣称对这起事件负责。

周二曼谷人心惶惶，有人从一座桥上扔下小型爆炸装置，爆炸后激起的水柱冲上天空，所幸无人受伤。

泰国军政府发言人Werachon Sukhondhapatipak称，周一和周二的爆炸有相似之处，但当局还未把两起爆炸联系在一起。“都是TNT爆炸，”他对路透说。“有一种模式，但我们还未发现之间的联系。”

根据监控录像，周一爆炸案的男性嫌犯背着背包进入事发地，随后靠栏杆坐下，解下背包站了起来，手中拿着一个蓝色的塑料盒和似乎为手机的物体走了，背包则留在了原地。

泰国警察总长Somyot Pumpanmuang称，该嫌犯有可能是本国人，也有可能是外国人。

“事件发生时这名背着背包的男子走过现场。但我们需要查看事件发生前后的监控录像，以确定是否有联系，”Somyot在新闻发布会上说。

泰国总理巴育也将此男子称为嫌犯，但没有透露细节。他称“仍有反政府组织在活动”，但没有详细说明。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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