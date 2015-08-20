泰国警方请求国际刑警组织协助追踪曼谷爆炸案嫌犯

路透曼谷8月20日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国向国际刑警组织提供曼谷爆炸案嫌犯的图像，请求该组织协助追踪该嫌犯。

该国政府起初不愿寻求外部援助协助调查这起爆炸案。

“我们已经发出了援助请求，”泰国警方副发言人Kissana Phathancharoen对路透称。

目前还没人宣称对此事负责，警方也没有确定这起爆炸案的动机。

警方怀疑被监控录像拍到年轻男性嫌犯为外国人。Kissana称，泰国警方向国际刑警组织求援时未将任何特定国家及地区作为追踪嫌犯的重点区域。

“我们主要向（国际刑警组织）提供了（嫌犯的）作案手法以及我们正在搜查的嫌犯的外貌特征，”Kissana称。

泰国总理巴育起初表示，这起袭击案是泰国的问题，应当内部解决。

“我们认为至少有三人参与了此事，甚至可能更多，”Kissana称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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