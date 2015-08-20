泰国称曼谷爆炸案不太可能与国际恐怖主义有关

路透曼谷8月20日 （记者 Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat） - 泰国当局周四称，周一曼谷四面佛寺附近爆炸案不太可能是国际恐怖分子所为，且中国游客并非袭击目标。警方称至少有10人参与了爆炸案。

迄今无人宣称对这起爆炸案负责，泰国当局称袭击旨在破坏经济。

“（泰国）安全机构已与盟国机构合作，得出的初步结论是此案不太可能与国际恐怖主义有关。”泰国“全国维持和平秩序委员会”发言人文泰·苏瓦里（Winthai Suvaree）说。

四面佛寺尤其受到中国和其他东亚国家游客青睐，爆炸案中有11名外国人遇难，包括6名来自中国大陆和香港的游客，但苏瓦里称中国游客并非袭击目标。

他未作详细说明，也未表示谁可能应对爆炸案负责。

中国是泰国的重要盟友和贸易伙伴，也是泰国的外国游客最大来源国。

泰国当局此番表态似乎排除了外国激进分子的嫌疑，令人揣测或许是泰国南部的伊斯兰分裂势力或国内政治活动人士参与了此次袭击。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。