曼谷爆炸案可能由10人团伙策划发动 两名嫌疑从犯否认参与

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透曼谷8月20日（记者Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat） - 泰国当局周四称，曼谷爆炸案可能是由一个10人团伙提前策划发动的。
但当局似乎已排除了国际恐怖组织参与的可能，并称据信袭击并非特别针对中国游客。
目前尚无人宣称对这起爆炸案负责，泰国当局称袭击旨在破坏经济。
泰国警察总长Somyot Poompanmuang称，调查显示这起爆炸袭击是由至少10人提前至少一个月策划的。“包括在街面上望风的、准备炸弹的、进入现场的……了解逃跑路线的人，”他告诉记者。“至少有10人参与。”
警方正集中精力搜捕监控录像中的未知男子，并已向国际刑警组织寻求帮助。
警方已询问了搭载首要嫌犯的嘟嘟车司机。另外两名出现在监控录像中、被警方怀疑为从犯的男子否认参与了袭击。
泰国军政府发言人Winthai Suvaree上校称，泰国安全机构与盟国合作机构已得出初步结论，即外国武装分子可能并未参与袭击。
“此事可能与国际恐怖组织并无关联，”Winthai并称据信袭击并非特别针对中国游客。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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