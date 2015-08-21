泰国警方提高爆炸案悬赏金额 称调查正在取得进展

路透曼谷8月21日 （记者 Aukkarapon Niyomyat/Amy Sawitta Lefevre） - 泰国警方表示，提供线索使警方能够逮捕曼谷爆炸案主要嫌犯的举报者将获8.5万美元奖励，为原来赏金的三倍多。

泰国政府称，调查正在取得进展，但拒绝透露细节，也未提供证据表明他们已经接近于确定谁实施了周一夜里的袭击活动。

唯一确凿的证据似乎是一段模糊的监控录像，录像中一名身穿黄衬衫的不明身份年轻男子在爆炸发生前几分钟将一个背包留在爆炸现场后走开。

泰国警方发言人称，提供线索使警方能够逮捕这名男子的赏金已经提高到300万泰铢（合8.5万美元）。

泰国警察总长Somyot Poompanmuang周五似乎改变了他此前的表态。Somyot周四称，爆炸袭击可能是由至少10人提前至少一个月策划的。

“我们仍然没有任何有关国际恐怖组织（参与制造爆炸）的信息，并认为此事与国际恐怖主义无关，”Somyot向记者表示。

“可以明确的是，爆炸案意图令人质疑（泰国）政府，摧毁信心，造成游客恐慌不来泰国旅行，”他对记者表示。

被问及他所说的至少10人，Somyot称可能只有两个人参与制造了爆炸案。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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