泰国警方调查土耳其人与曼谷爆炸案的关联

路透曼谷8月27日 （Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat） - 泰国警方周四称，正在调查曼谷爆炸案发生前几天入境泰国的土耳其人，但称他们尚未排除任何组织或者可能性。

泰国警方和一些安全分析师已提出爆炸案可能与中国维吾尔族穆斯林有关联的可能性。

泰国上月将逾100名维族人遣返回中国，此举引发土耳其示威者攻击泰国驻伊斯坦布尔使馆。

泰国警方发言人Prawut Thavornsiri向记者表示，警方已检查了爆炸案发生之前约两周内入境泰国的土耳其人。

“进入泰国的土耳其人数量很可能高于那个数字。我们调查了可能已经进入泰国的一些组织，”Prawut在回答有关警方是否已对15名土耳其人进行调查的问题时称。

“我们调查了，但不是15人，”Prawut说道，并称警方尚未排除任何团体或者国籍。

“我们关注的是个人，而非国籍，”他说道，他没有提供进一步细节。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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