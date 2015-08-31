泰国警方逮捕一名与曼谷爆炸案嫌犯画像吻合的外国男子

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透曼谷8月29日（记者 Pairat Temphairojana/Simon Webb） - 泰国警方称，他们周六逮捕了一名与曼谷爆炸案嫌犯画像吻合的外国男子。
警方对曼谷郊区一幢四层公寓楼进行突击搜查，发现了“多本”假护照和制造炸弹的材料。
警方称，该疑犯是一名28岁的外国男子，自去年1月一直在泰国。此人目前被关押在一军事机构，被控涉嫌拥有非法爆炸物，并且已经承认护照是假的。
“这不太可能是恐怖主义，”警察局长Somyot Pumpanmuang在新闻发布会上称。“这不是一起国际恐怖主义活动。”他说的是8月17日的曼谷爆炸案。
Somyot没有解释警方是如何得出上述结论的，但称此人的动机是“为他的同志们报仇”。Somyot没有透露详情。
泰国警方发言人Prawut Thavornsiri称，他们正在搜查更多嫌疑对象，有证据显示上述这名嫌犯参与了一天后在曼谷Sathorn地区发生的第二宗爆炸案。
“我们发现他与曼谷发生的两宗爆炸案有关联，”Prawut说。“我们认为，这些肇事者来自同一组织。”
Prawut称，被捕的该男子“很像”爆炸案主要嫌犯--身穿黄色T恤衫的男青年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。