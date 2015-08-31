泰国警方逮捕一名与曼谷爆炸案嫌犯画像吻合的外国男子

路透曼谷8月29日（记者 Pairat Temphairojana/Simon Webb） - 泰国警方称，他们周六逮捕了一名与曼谷爆炸案嫌犯画像吻合的外国男子。

警方对曼谷郊区一幢四层公寓楼进行突击搜查，发现了“多本”假护照和制造炸弹的材料。

警方称，该疑犯是一名28岁的外国男子，自去年1月一直在泰国。此人目前被关押在一军事机构，被控涉嫌拥有非法爆炸物，并且已经承认护照是假的。

“这不太可能是恐怖主义，”警察局长Somyot Pumpanmuang在新闻发布会上称。“这不是一起国际恐怖主义活动。”他说的是8月17日的曼谷爆炸案。

Somyot没有解释警方是如何得出上述结论的，但称此人的动机是“为他的同志们报仇”。Somyot没有透露详情。

泰国警方发言人Prawut Thavornsiri称，他们正在搜查更多嫌疑对象，有证据显示上述这名嫌犯参与了一天后在曼谷Sathorn地区发生的第二宗爆炸案。

“我们发现他与曼谷发生的两宗爆炸案有关联，”Prawut说。“我们认为，这些肇事者来自同一组织。”

Prawut称，被捕的该男子“很像”爆炸案主要嫌犯--身穿黄色T恤衫的男青年。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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