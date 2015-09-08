泰国当局扩大曼谷爆炸案调查范围 对两名印度人进行质询

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
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路透曼谷9月7日 - 泰国当局扩大曼谷8·17爆炸案的调查范围，发出了更多的逮捕令，并对两名出入一发现爆炸装置的公寓楼的印度男子进行质询。
警方称，这两名印度人没有被捕，他们因在爆炸案发生前的活动被带到军方接受质询。
“监控录像显示，这两名男子在爆炸发生前曾频繁出入隔壁的房间，”曼谷Min Buri区的一名高级警官称。
他所说的“房间”指的是警方突击检查时发现制造炸弹的材料的两座曼谷建筑物之一。
泰国当局尚未确定曼谷8·17爆炸案的动机。
警方正在对上月抓捕的两名外国人进行质询，他们仍无法证实这两人的姓名及国籍。
警方有这两名男子与在曼谷Nong Chok区发现的假护照及制造炸弹的材料有关的物证，但没有任何证据显示这两人与曼谷8·17爆炸案有关系。
警方称，周一向与同一建筑物有关联的两名外国人发出了逮捕令。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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