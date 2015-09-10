泰国警方称曼谷爆炸案主谋使用中国护照逃往孟加拉国

路透曼谷9月9日 （记者 Aukkarapon Niyomyat） - 泰国官员周三称，泰国警方认为幕后策划“曼谷8.17爆炸案”的男子已在爆炸发生前一天使用中国护照逃往孟加拉国。

警方本周对逮捕的两名外国人之一进行审讯后，发现上述男子是这起爆炸案的主要嫌犯。警方称，受审者承认将一个装有爆炸物的背包交给了一名他们确认是投放者的男子。

此人对警方表示，一位名叫“Izan”的男子是主谋，在曼谷聚头期间负责给其他策划者分派任务。

“该人名叫Izan--我不知道这是否为他的真名--是这个网络中一名非常重要的人物，”副警察总长Chakthip Chaijinda对路透表示。

“我不知道他的国籍……这么说好了：Izan是最重要的通缉犯之一。”

Chakthip称警方可能将协调孟加拉国警方。一名移民官员称，该男子使用中国护照，但不清楚护照是否是真的。

孟加拉国警方总监察长A K M Shahidul Hoque对路透表示，他不了解上述进展。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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