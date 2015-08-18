泰国曼谷爆炸已造成22人死亡 当局未排除任何组织所为的可能性

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷8月18日 - 泰国曼谷周一晚发生的爆炸已经造成22人死亡，当局称不排除包括反政府组织在内的任何组织制造了这起事件的可能性。有官员称，曼谷爆炸与南部反叛分子所用手法不同。
死者中有八人是外国人，这起事件可能损及泰国旅游业。
周二凌晨事发现场可见有警力部署，一些戴着白手套、携带塑料袋的警察正在搜查线索。
“警方不排除任何因素的可能性，包括（泰国的）政局以及泰国此前向中国遣返维族人爆发的冲突，”泰国警察总长Somyot Pumpanmuang对记者称。
泰国上月向中国遣返了109名维族人。
泰国总理巴育对记者称，“仍有反政府组织活动”，但未透露进一步详情。
巴育还称，这样的袭击在泰国史无前例。
泰国警方发言人Prawut Thavornsiri称，爆炸已经造成22人死亡、123人受伤。
新华社报道称，死者中有三名中国人。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”