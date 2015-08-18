泰国当局称在通过闭路电视片段寻找曼谷爆炸案嫌犯

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷8月18日 （记者 Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat） - 泰国当局周二称，曼谷爆炸案附近的闭路电视上看到一名嫌犯，目前正在寻找该嫌犯。

泰国政府称，周一晚高峰发生的爆炸意在破坏泰国经济。尚未有人声称对该事件负责。

泰国警察总长Somyot Poompanmuang称，这名嫌犯当时身穿一件黄色衬衫，可能是泰国人或者外国人。

“那名男子当时带着一个背包，在事发时经过现场。但我们需要查看之前和之后的闭路电视片段，以确定是否存在关联，”Somyot在新闻发布会上表示。

泰国警方早些时候称，不排除包括反对军政府成分的任何组织制造了这起事件的可能性，但官员们称袭击事件与南部穆斯林反叛分子所用手法不同。

泰国总理巴育也将此男子称为嫌犯，但没有提供细节。他称，“仍有反政府组织”，但没有详细说明。

泰国警方已被部署到爆炸现场调查，寻找有关线索。（完）