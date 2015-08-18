泰国当局称在通过闭路电视片段寻找曼谷爆炸案嫌犯

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷8月18日 （记者 Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat） - 泰国当局周二称，曼谷爆炸案附近的闭路电视上看到一名嫌犯，目前正在寻找该嫌犯。
泰国政府称，周一晚高峰发生的爆炸意在破坏泰国经济。尚未有人声称对该事件负责。
泰国警察总长Somyot Poompanmuang称，这名嫌犯当时身穿一件黄色衬衫，可能是泰国人或者外国人。
“那名男子当时带着一个背包，在事发时经过现场。但我们需要查看之前和之后的闭路电视片段，以确定是否存在关联，”Somyot在新闻发布会上表示。
泰国警方早些时候称，不排除包括反对军政府成分的任何组织制造了这起事件的可能性，但官员们称袭击事件与南部穆斯林反叛分子所用手法不同。
泰国总理巴育也将此男子称为嫌犯，但没有提供细节。他称，“仍有反政府组织”，但没有详细说明。
泰国警方已被部署到爆炸现场调查，寻找有关线索。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”