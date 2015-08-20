泰国警方搜捕曼谷爆炸袭击的“外籍”嫌犯

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷8月20日（记者Amy Sawitta Lefevre） - 泰国警方周三称，监控录像中的爆炸事件嫌犯为外国人，其样貌显示他可能来自欧洲或中东。

警方发言人Prawut Thawornsiri还称，调查人员现已确认另外两名出现在监控录像中的男子是从犯。

Prawut在一个电视采访中称，对该“外籍男子”的逮捕令已签发，素描画像中的嫌犯为浅肤色的男子，拥有一头浓密的中等长度黑发，有细微的胡须，戴黑色眼镜。

Prawut稍早发推文称，提供线索能使警方逮捕这名嫌犯的举报者将获得100万泰铢（2.8万美元）的奖励。

他称另外两名嫌犯在首犯周围活动，明显是为其放置背包作掩护。其中一人身穿红色衣服，另一人穿白色。

警方稍早曾称，确认有泰国人参与了此次爆炸袭击。