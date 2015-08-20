泰国警方搜捕曼谷爆炸袭击的“外籍”嫌犯

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷8月20日（记者Amy Sawitta Lefevre） - 泰国警方周三称，监控录像中的爆炸事件嫌犯为外国人，其样貌显示他可能来自欧洲或中东。
警方发言人Prawut Thawornsiri还称，调查人员现已确认另外两名出现在监控录像中的男子是从犯。
Prawut在一个电视采访中称，对该“外籍男子”的逮捕令已签发，素描画像中的嫌犯为浅肤色的男子，拥有一头浓密的中等长度黑发，有细微的胡须，戴黑色眼镜。
Prawut稍早发推文称，提供线索能使警方逮捕这名嫌犯的举报者将获得100万泰铢（2.8万美元）的奖励。
他称另外两名嫌犯在首犯周围活动，明显是为其放置背包作掩护。其中一人身穿红色衣服，另一人穿白色。
警方稍早曾称，确认有泰国人参与了此次爆炸袭击。
周三，四面佛神庙重新开放。（完）
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
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