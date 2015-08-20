泰国警方请求国际刑警组织协助追踪曼谷爆炸案嫌犯

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷8月20日 - 泰国向国际刑警组织提供曼谷爆炸案嫌犯的图像，请求该组织协助追踪该嫌犯。
该国政府起初不愿寻求外部援助协助调查这起爆炸案。
“我们已经发出了援助请求，”泰国警方副发言人Kissana Phathancharoen对路透称。
目前还没人宣称对此事负责，警方也没有确定这起爆炸案的动机。
警方怀疑被监控录像拍到年轻男性嫌犯为外国人。Kissana称，泰国警方向国际刑警组织求援时未将任何特定国家及地区作为追踪嫌犯的重点区域。
“我们主要向（国际刑警组织）提供了（嫌犯的）作案手法以及我们正在搜查的嫌犯的外貌特征，”Kissana称。
泰国总理巴育起初表示，这起袭击案是泰国的问题，应当内部解决。
“我们认为至少有三人参与了此事，甚至可能更多，”Kissana称。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-