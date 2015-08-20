泰国称曼谷爆炸案不太可能与国际恐怖主义有关

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat
路透曼谷8月20日 - 泰国当局周四称，周一曼谷四面佛寺附近爆炸案不太可能是国际恐怖分子所为，且中国游客并非袭击目标。警方称至少有10人参与了爆炸案。
迄今无人宣称对这起爆炸案负责，泰国当局称袭击旨在破坏经济。
“（泰国）安全机构已与盟国机构合作，得出的初步结论是此案不太可能与国际恐怖主义有关。”泰国“全国维持和平秩序委员会”发言人文泰·苏瓦里（Winthai Suvaree）说。
四面佛寺尤其受到中国和其他东亚国家游客青睐，爆炸案中有11名外国人遇难，包括6名来自中国大陆和香港的游客，但苏瓦里称中国游客并非袭击目标。
他未作详细说明，也未表示谁可能应对爆炸案负责。
中国是泰国的重要盟友和贸易伙伴，也是泰国的外国游客最大来源国。
泰国当局此番表态似乎排除了外国激进分子的嫌疑，令人揣测或许是泰国南部的伊斯兰分裂势力或国内政治活动人士参与了此次袭击。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-