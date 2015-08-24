泰国警方称周一在曼谷发现并拆除了一枚炸弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷8月24日 - 泰国警方周一称，他们在首都曼谷发现并拆除一枚炸弹。上周一曼谷发生爆炸事件，导致20人丧生。
警方爆炸品处理团队指挥官Kamthorn Aucharoen告诉路透，周一下午接到报告称在曼谷主干道附近发现炸弹，他前往检查并发现了炸弹。
他说：“炸弹在一名建筑工人的房子里，我们拆除了炸弹，将予以销毁。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”