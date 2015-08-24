泰国警方称周一在曼谷发现并拆除了一枚炸弹

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷8月24日 - 泰国警方周一称，他们在首都曼谷发现并拆除一枚炸弹。上周一曼谷发生爆炸事件，导致20人丧生。

警方爆炸品处理团队指挥官Kamthorn Aucharoen告诉路透，周一下午接到报告称在曼谷主干道附近发现炸弹，他前往检查并发现了炸弹。

他说：“炸弹在一名建筑工人的房子里，我们拆除了炸弹，将予以销毁。”（完）