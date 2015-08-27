泰国警方调查土耳其人与曼谷爆炸案的关联

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat
路透曼谷8月27日 - 泰国警方周四称，正在调查曼谷爆炸案发生前几天入境泰国的土耳其人，但称他们尚未排除任何组织或者可能性。
泰国警方和一些安全分析师已提出爆炸案可能与中国维吾尔族穆斯林有关联的可能性。
泰国上月将逾100名维族人遣返回中国，此举引发土耳其示威者攻击泰国驻伊斯坦布尔使馆。
泰国警方发言人Prawut Thavornsiri向记者表示，警方已检查了爆炸案发生之前约两周内入境泰国的土耳其人。
“进入泰国的土耳其人数量很可能高于那个数字。我们调查了可能已经进入泰国的一些组织，”Prawut在回答有关警方是否已对15名土耳其人进行调查的问题时称。
“我们调查了，但不是15人，”Prawut说道，并称警方尚未排除任何团体或者国籍。
“我们关注的是个人，而非国籍，”他说道，他没有提供进一步细节。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价