泰国警方突查曼谷郊区建筑 搜捕两名爆炸案嫌犯

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷8月31日 （记者 Aukkarapon Niyomyat/Panarat Thepgumpanat） - 泰国警方周一对曼谷爆炸案两名嫌犯签发了逮捕令，此前警方对曼谷郊区一栋公寓楼进行突击搜查时发现了可能用于制造炸弹的材料。

警方正在搜寻一名26岁的泰国女子和一名40多岁的外国男子，之前警方搜查了曼谷Min Buri区的一栋建筑，发现了化肥、电子表和一个炸药雷管。

在周六对曼谷Nong Chok地区一幢四层公寓楼进行的突击搜查中，警方逮捕了一名外国人，并起获了多种爆炸物和逾200本护照。

男性嫌犯的画像显示他短发，留着小胡子。女性嫌犯名Wanna Suansant，画像显示她戴着面纱。警方发言人Prawut Thavornsiri称，她租住了男性嫌犯居住的房间。

警方在签发逮捕令后不久走访了女性嫌犯在攀牙府的亲属，并被告知她正在海外生活。

“他们称Wanna在土耳其与伴侣和孩子生活。Wanna已有段时间没联系他们了，”攀牙府警察局副局长Taracha Thompat通过电话向路透表示。

警方正在调查爆炸案是否与土耳其人存在关联。警方上周称正在调查入境的土耳其人。

土耳其驻曼谷大使馆未对路透的置评请求立即作出回复。(完)