泰国当局扩大曼谷爆炸案调查范围，对两名印度人进行质询

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷9月7日 - 泰国当局扩大曼谷8·17爆炸案的调查范围，发出了更多的逮捕令，并对两名出入一发现爆炸装置的公寓楼的印度男子进行质询。

警方称，这两名印度人没有被捕，他们因在爆炸案发生前的活动被带到军方接受质询。

“监控录像显示，这两名男子在爆炸发生前曾频繁出入隔壁的房间，”曼谷Min Buri区的一名高级警官称。

他所说的“房间”指的是警方突击检查时发现制造炸弹的材料的两座曼谷建筑物之一。

泰国当局尚未确定曼谷8·17爆炸案的动机。

警方正在对上月抓捕的两名外国人进行质询，他们仍无法证实这两人的姓名及国籍。

警方有这两名男子与在曼谷Nong Chok区发现的假护照及制造炸弹的材料有关的物证，但没有任何证据显示这两人与曼谷8·17爆炸案有关系。

警方称，周一向与同一建筑物有关联的两名外国人发出了逮捕令。（完）